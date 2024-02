Lampedusa | Lombardo Federalberghi | ‘dispiace che i Berlusconi lascino l’isola’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – “Ci dispiace che la famigliaabbia lasciato l’isola di Lampedusa vendendo la villa acquistata nel 2011. Però siamo felici che un professionista abbia voluto comprarla facendo un investimento sull’isola”. A dirlo all’Adnkronos è Giandamiano, il Presidente didelle isole Pelagie che commenta così la vendita di Villa “Baia della Luna? a Cala Frances, 9,5 vani per un totale di 254 mq più giardino che affacciano sul mare e cheaveva comprato nel 2011 quando era presidente del Consiglio. La trattativa riservata, come si apprende, è stata conclusa nelle scorse settimane e a comprare l’immobile sarebbe stato l’economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani (Caltanissetta), rettore della Saint Camillus international university of health ...