L’amore che avvelena la vita | Va cambiato se non funziona

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nelle nuove generazioni, gli amori tossici sono molto più diffusi di quanto si possa pensare. "Per i ragazzi – spiega Laura Pigozzi, psicologa clinica e psicanalista -non è un argomento prioritario. Lo ètossico, ovvero quandonon è amore e invece di cercare un amore nuovo, si cerca un amore vecchio. Ogni amore tossico è la ripetizione di un amore già andato male. Molti ragazzi oggi sono abusati affettivamente dai genitori, con incursioni nella loro, richieste di racconti anche intimi, e anche con il porsi come amici. Sono tutte forme che, sebbene sembrino innocue, in realtà nuocciono molto, provocando un ripiegamento dei giovani sulla famiglia e su sé stessi e quindi una mancanza di apertura all’altro". Quali sono allora le loro priorità? "La frase classica, ’ho tutto ma non sto bene, ...