L’amicizia con gli studenti australiani

(Di martedì 20 febbraio 2024) Finalmente, dopo tanta attesa, è avvenuto l’incontro con gli amiciper glidella scuola media Canossa di Lodi. Per una mattinata intera Jamieson, Charlotte, Laylah e Marcus sono stati ospitati dagli alunni dalle alunne dell’istituto di via XX Settembre. Un compito che ha impegnato particolarmente la classe III B dove i quattro stranieri iscritti al Galen Catholic college di Wangaratta si sono fermati a lungo dialogando con i più giovaniitaliani e partecipando attivamente alla lezione del docente di lingua inglese William Cinquanta. Accanto al docente c’era l’ex studente della scuola media Canossa, Bianca Agricola che frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico Shakespeare di Crema: “Jamieson, Charlotte, Laylah e Marcus vivono tutti in una città a tre ore di distanza da Melbourne. Sono in Italia per ...