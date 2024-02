L' America studia l' avversario | così riparte la corsa al riarmo Usa

(Di martedì 20 febbraio 2024) In un documento il Pentagono delinea la strategia per rilanciare l'industria bellica e recuperare il gap sulla Cina

Scannapieco fa l'americano: Cdp studia un nuovo Yankee Bond (di A. Pira): America terra promessa per Cassa Depositi e Prestiti. Trascorso poco meno di un anno la spa del ... Il gruppo studia una seconda possibile emissione di obbligazioni denominate in dollari destinate agli ...

Fentanyl: allarme per il diffondersi della 'super droga di strada': Basti pensare che i primi produttori abusivi di fentanyl in America producevano centinaia di ... ex direttore Unicri (l'agenzia Onu che studia il crimine) e ora docente di politiche dello sviluppo ...

