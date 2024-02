L’amarezza di Giandomenico | Buona prova | ma la Sangiustese rimane a mani vuote

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Pensavo che avremmo potuto tornare a casa con un punto da Urbino". Luigi, allenatore della, è deluso dalla sconfitta dopo lafornita dai rossoblù. "Abbiamo fatto una gara molto equilibrata contro una buonissima squadra. Magari aremmo potuto fare molto meglio in fase di costruzione, però sul piano difensivo abbiamo fatto bene. Inoltre abbiamo creato le premesse per fare gol, però ci manca sempre qualcosa per fare il salto ed anche la fortuna non è mai dalla nostra parte". La situazione in casa rossoblù è complicata. "Non si molla di un centimetro. Si continua a lavorare, a spingere forte e credere di centrare l’obiettivo. Io sono convinto che lapossa tagliare il traguardo". Laè in penultima posizione e dopo la giornata di ieri il Monturano ...