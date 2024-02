L' Agenzia del Demanio supporta le Province per la rigenerazione del patrimonio scolastico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) In un contesto educativo in costante evoluzione, l'importanza di infrastrutture scolastiche adeguate e funzionali non può essere sottovalutata. Riconoscendo questa necessità, l'delha intrapreso un'iniziativa significativa perre leitaliane nelladel. Questo supporto si concretizza attraverso una vasta gamma di servizi offerti dalla Struttura per la Progettazione, in collaborazione con l'Unione delleItaliane (UPI), come delineato in una convenzione siglata di recente tra le due entità. La Struttura per la Progettazione si impegna a fornire alleun supporto completo, che spazia dalla progettazione di ingegneria e architettura fino alla direzione ...