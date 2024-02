Ladri assaltano una villetta e sparano a un ragazzo | è caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) In Veneto è scattata ladopo che trehanno preso d’assalto una abitazione di Ca? Ballarin, frazione di Cavallino Treporti, sul litorale di Venezia. Secondo quanto si apprende, i criminali sono stati sorpresi dal figlio e dal nipote di una coppia di anziani che abitano in quella casa. A quel punto è partita una colluttazione, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola che hanno colpito al ginocchio il giovane Alberto Biondo. Il padre Maurizio invece è stato preso a pugni. Alberto è stato trasferito all’ospedale di Mestre, mentre Maurizio è stato soccorso in quello di Jesolo. Da una prima ricostruzione sembra che ifossero appunto tre, armati e con il volto coperto. La loro intenzione era sicuramente quella di depredare l’abitazione. Dopo la sparatoria sarebbero fuggiti a ...