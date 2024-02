L’account X di Yulia Navalnaya sospeso per un’ora La piattaforma | «Errore tecnico» Morto un prigioniero politico anche in Bielorussia

(Di martedì 20 febbraio 2024) X, lasocial di proprietà di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, haper circaquest’oggidi, vedova del dissidente russo Alexey Navalny. «Account, sospendiamo gli account che violano le regole di X», si leggeva quando si cercava di aprire il profilo social diè rimasto inattivo per poco meno di, tra le 13:30 e le 14:30 circa, ora italiana. L’ultimo contenuto pubblicato dalla moglie del dissidente russo prima della sospensione era un video della madre di Navalny che rivolge un appello a Vladimir Putin affinché consegni il corpo alla famiglia. Nel pomeriggio X ha detto tramite un post daldei suoi ...

