La Vuelle prepara la volata per la salvezza Le dieci sfide per non perdere la serie A

(Di martedì 20 febbraio 2024) Oggi Foreman sarà all’ambasciata di New York per fare il visto, una pratica necessaria per poter diventare a tutti gli effetti un tesserato della Carpegna Prosciutto. La Nazionale statunintense gli ha dato il permesso di prendere un volo da Orlando, in Florida, dove il 16 febbraio è cominciato il raduno in vista delle duecontro Cuba in programma il 22 (in territorio americano) e il 25 a Cuba, da dove il nuovo giocatore dellaprenderà direttamente l’aereo che lo porterà in Italia fra il 26 e il 27 febbraio. Nel frattempo i suoi nuovi compagni riprendono oggi gli allenamenti dopo tre giorni di riposo, si spera con lo spirito giusto per provare a salvare una stagione in salita ma non ancora compromessa. Per ovviare al problema dell’impianto, occupato dalla Nazionale azzurra, la squadra di Sacchetti oggi si allenerà ad Acqualagna, una ...