La vita protetta E se la nostra sim potesse parlare?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) EMPOLI Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di "Perfetti sconosciuti", con un cast straordinario in arrivo domani, alle 21, al Teatro Excelsior di Empoli. In scena ci saranno Paolo Calabrese, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini e Marco Bonini, Valeria Solarino e Lorenza Indovina. Si tratta di una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era bennell’archivio dellamemoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri ...