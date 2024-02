La Verità… fa male Specie se è al contrario

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Caro Francesco Borgonovo, anche ieri dalle vostre parti nella redazione de La Verità siete riusciti nella mirabile impresa di sciacallare sulle vittime sepolte nel cantiere di Firenze spiegandoci come “le morti del lavoro siano colpa dell’immigrazione selvaggia” perché – dici – i subappalti con condizioni di lavoro mortali sarebbero impossibili senza “manodopera illegale e quindi sfruttabile”. Anche ieri dalle parti della redazione de La Verità sono riusciti nella mirabile impresa di sciacallare sulle vittime sepolte nel cantiere di Firenze È il solito trucco di dipingere gli oppressi come oppressori. Niente di nuovo, niente di fantasioso. Gli ultimi numeri a disposizione pubblicati dall’Istat nel 2021, che per fortuna non sono opinioni, dicono che in Italia il lavoro sommerso vale qualcosa come 174 miliardi. Per fare un paragone, il Pnrr italiano vale 191,5 miliardi, ripartiti in più ...