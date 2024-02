La vedova Navalny | Mio marito avvelenato per volontà di Putin Prenderò il suo posto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alexeyvive in Yulia Borisovna Navalnaja. E sarà lei a prendere il testimone e a condurre le battaglie del, della cui morte ha incolpato direttamente Vladimir, accusandolo di aver usato l’agente nervino Novichok, lo stesso con il quale l’Fsb (il servizio segreto russo) aveva tentato di ucciderlo nel 2020. Gli otto minuti del video postato dalla moglie disul canale YouTube delsono cristallini come la vodka e si concludono con una promessa solenne che è una chiamata all’impegno: "Continuerò il lavoro di Alexey. E vi invito a stare al mio fianco. Non solo per condividere il lutto e l’infinito dolore che ci ha inghiottito. Vi chiedo di condividere la furia. La furia, la rabbia, l’odio verso chi ha osato distruggere il nostro futuro". "Non ...