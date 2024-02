La vedova del presidente haitiano Moïse accusata di complicità nel suo omicidio

(Di martedì 20 febbraio 2024) La giustizia haitiana ha incriminato circa cinquanta persone – tra cui l’ex first lady Martine, un ex premier e un ex capo della polizia – accusate di essere coinvolte nell’delJovenelnel luglio 2021. Leggi

“Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova”, a parlare in un videomessaggio trasmesso sui ... (secoloditalia)

Appello a Putin della madre di Navalny: 'Ridatemi il corpo di mio figlio': Anche la vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, ha chiesto, scrivendolo su X, la restituzione del corpo del marito: "Restituite il corpo di Alexei e lasciate sia sepolto con dignità, non impedite alla ...

L'account X di Yulia Navalnaya è stato sospeso e subito riattivato dopo qualche minuto [AGGIORNATA]: Sta insistentemente girando la notizia della sospensione dell' account X di Yulia Navalnaya , vedova del dissidente politico russo Alexei Navalny morto in circostanze non chiarite. L'account è rimasto irraggiungibile per circa un'ora, ma nel momento in cui scriviamo risulta regolarmente attivo ...

Yulia Navalnaya, sospeso per quasi un'ora per "errore" l'account X: Il social network 'X', ex Twitter, ha sospeso (e poco dopo ripristinato) l'account di Yulia Navalnaya, vedova del dissidente Alexei Navalny dichiarato morto venerdì nella colonia penale, dove era detenuto. In meno di un'ora è stato ripristinato. Adesso su X appare il video con la madre dell'oppositore ...