(Di martedì 20 febbraio 2024) Uno dei monumenti più visitati al mondo rimarrà chiuso per il secondo giorno consecutivo. In Francia, la protesta deiCgt e Fo ha portato alla chiusura della. I sindacalisti denunciano una cattiva gestione finanziaria del sito da parte deldie chiedono a gran vocedi. Durante la prima giornata didi ieri, lunedì 19 febbraio, alcuni rappresentanti delle due sigle sindacali hanno incontrato la direzione della Sete (Société d’exploitation de la), la società che si occupa della manutenzione della Dama di Ferro. L’insi è concluso però con un nulla di fatto. «Il nostro azionista rifiuta di negoziare. Potrebbe durare ancora ...

La nostra video intervista a Fred De Palma , in gara al Festival di Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole: ci ha raccontato le sue emozioni, il ... ()

Parigi, chiusa per il secondo giorno per uno sciopero la Tour Eiffel: Chiusa per il secondo giorno consecutivo a Parigi la Tour Eiffel, uno dei monumenti più visitati al mondo. Ingresso sbarrato per la protesta dei sindacati Cgt e Fo che denunciano una cattiva gestione finanziaria da parte del comune di Parigi e invocano ...

La Tour Eiffel chiude per sciopero. L'ira dei sindacati contro il comune di Parigi: "È arrugginita, servono lavori di restauro": Uno dei monumenti più visitati al mondo rimarrà chiuso per il secondo giorno consecutivo. In Francia, la protesta dei sindacati Cgt e Fo ha portato alla chiusura della Tour Eiffel. I sindacalisti denunciano una cattiva gestione finanziaria del sito da parte del comune di Parigi e chiedono a gran voce lavori di restauro. Durante la prima giornata di sciopero di ieri, ...

Parigi, Torre Eiffel chiusa per sciopero: lunga coda di turisti in attesa: Sorpresa amara per i visitatori del monumento simbolo di Parigi che quest'oggi hanno trovato i cancelli chiusi. La Tour Eiffel è chiusa per sciopero e i dipendenti di uno dei monumenti più visitati della Francia sono in agitazione. 'A causa di un avviso di sciopero di alcuni dipendenti della Tour Eiffel, l'...