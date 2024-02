La sua odissea e lo sguardo del cane resteranno impressi nella memoria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sarà dedicato un concorso letterario alladi Giovanni Razvan,mbito del premio “Lilia Gaeta” dalla prossima edizione. Ad annunciarlo la Garante della Salute della Regiione Calabria, Anna Maria Stanganelli. In questi giorni è emersa anche la storia deladottato da Giovanni a generare emozioine tra gli amici del giovane rumeno scomparso domenica 11 febbraio: nel giorno del funerale (martedì 13) si è sdraiato in mezzo alla porta della chiesa per essere vicino al suo amico con lo sgaurdo rivolto alla foto esposta all’entrata della chiesa. La scomparsa di Giovanni Ravzan ha generato grande commozione. E la sua storia avrà un’eco. Il giovane rumeno, sera di domenica 11 febbraio si è spento all’età di 27 anni che doveva compiere ieri (19 febbraio), all’ospedale di Lamezia dopo anni di grandi sofferenze a causa delle ...