La startup campana Itaca a Bruxelles | è best practice sulla didattica innovativa In un anno costruita una rete di 40 scuole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Insieme a Germania, Danimarca e Francia laporta l’Italia ad avere un posizionamento in Europa quando si parla di. La sfida lanciata unfa con la presentazione della neonata realtà(la sede è a Pontecagnano Faiano), che ha iniziato il suo percorso con la creazione del primo simulatore di virtual reality per la formazione degli chef, è stata vinta. Pioniera della formazione immersiva, con l’utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e Mixed Reality sia per lesia per le imprese,continua il suo studiogamification per affascinare e coinvolgere i giovani in un percorso learning by doing che da un lato ha l’obiettivo di incrementare la velocità di apprendimento e dall’altra ...