La sinistra ci vuole far piombare nella guerra diretta con la Russia | la sparata di Fratoianni

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Se siamo di fronte al nuovo Hitler, bisogna andare inper andarlo a prendere”, Nicolanetto ma solo all'apparenza sul presidente russo Vladimir Putin. Ospite di Omnibus su La 7, il segretario diItaliana polemizza in studio con il giornalista de Il Corriere della Sera Federico Fubini. La perentoria sentenza sul capo del Cremlino arriva alla fine di un lungo intervento.discute prima sui Brics – Brasile,, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, Iran, Cina e India – sottolineando che sintetizzano “il mondo che cambia – e che sono – un pezzo di organizzazione delle sfere di influenza del mondo” su cui secondo il politico dobbiamo discutere. Ma per il deputato di Alleanza Verdi e, Brics a parte c'è qualcosa di più grande che ...

«Se non si mettono assieme 5 stelle, Pd e altre forze riformiste al governo non ci andranno mai. E' stata l’esperienza della mia vita. Dicono che ... (feedpress.me)

Usa 2024: - 258, Haley, "o io o Kamala, presidente 2024 sarà donna"; pressing su Biden per ritiro: E' un processo lento e costante: la sinistra radicale che ci sta portando sulla via della ... incentrata sulle sei mogli di Enrico VIII, lo show è 'un musical irriverente e senza filtri, che vuole far ...

Un inno alla libertà, Roma si unisce per Navalny: ... ma solo qualcuno, perché la piazza vuole ribadire la necessità di difendere i valori democratici, che non si può uccidere qualcuno per le sue idee politiche". Nel centro - sinistra non risparmia ...

La scomparsa di Navalny e la nuova fase del putinismo: Navalny vuole farsi portavoce del "nazionalismo normale", aggiungendo e collegando l'immigrazione ... è autore tra l'altro di Mutualismo, ritorno al futuro per la sinistra (Alegre) e Si fa presto a ...