La scarcerazione di Thaksin Shinawatra è l’ennesimo colpo di scena thailandese

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bangkok. “I Due Regni”. Se fosse una delle serie televisive tanto in voga in sud–est asiatico, la puntata del 18 febbraio segnerebbe la fine dell’ultima stagione. Alle pri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti