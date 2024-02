La Russia bandisce Radio Free Europe Radio Liberty | è una “organizzazione indesiderabile”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laha bandito(RFE/RL), etichettandola come una “”. A partire da oggi, martedì 20 febbraio 2024, l’emittente con sede negli Usa è stata inserita nell’apposito registro gestito dal ministero della Giustizia di Mosca, anche se le sue trasmissioni erano già state bloccate in tutto il Paese a partire dalla primavera del 2022.(RFE/RL) è il 142esimo ente a essere stato inserito in questo elenco, ai sensi della legge sulle “organizzazioni indesiderabili” adottata nel 2015 contro le ong e altri soggetti che ...