La rincorsa della Fermana Carosso incita | Crederci

(Di martedì 20 febbraio 2024) "": così ha scritto il terzino sinistroAlessandrosu Instagram, insieme all’emoji di un quadrifoglio, dopo il pareggio contro la Spal. Tornato dopo sei mesi alla Pro Vercelli, il classe 2002 da questa partita si porta a casa una rovesciata tentata e e un’altra buona prova, la seconda consecutiva da titolare. Può sembrare una cavolata, ma è una delle prime volte che un giocatore gialloblù usa questa parola sui social in questa stagione. Finora solo sulle fanpage e le varie pagine dedicate allaveniva e viene martellata incessantemente. Non vuol dire che, se non viene scritta sui social non la si pensi, anzi, ma è il termometro di quanto l’ultima partita casalinga abbia lasciato. Sia alla squadra che, soprattutto, alla piazza. Partendo dalla prestazione in sé, la ...

