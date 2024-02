La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2024 | Rivelato L’Inganno Di Jimena!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladal 26al 1: trovandosi in grande difficoltà, Jimena decide di rivelare a qualcuno il segreto della sua gravidanza. Jimena ne parla alla madre che scopre quindi tutta la verità! Laprosegue e, nella settimana dal 26al 1, arriva finalmente il momento della grande rivelazione del segreto di Jimena. Infatti, la ragazza una volta per tutte conferma che la sua gravidanza non è reale, ma naturalmente Manuel e gli altri continuano a non esserne al corrente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Cruz e Lorenzo cercano di indagare sulle vere ...