La Promessa anticipazioni oggi 20 febbraio | Lope in piena crisi emotiva

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nell’appassionante episodio de “La” in onda su Canale 5 il 202024, la trama si infittisce di intrighi, rivelazioni eemotive, mantenendo incollati gli spettatori alle vicende travagliate dei protagonisti. Leci promettono una puntata ricca di colpi di scena che non mancheranno di sorprendere il pubblico italiano. Grande Fratello: verdetto e nomination ultima puntata. Chi va al televoto La: tensione tra Martina e Beatriz Da quando Beatriz ha fatto il suo ingresso alla tenuta, Martina è in preda alla paura. La tensione tra le due donne raggiunge livelli insostenibili, e la marchesina teme che la sua rivale possa rivelare oscure verità su di lei. Nel tentativo di fermare Beatriz e impedirle ...