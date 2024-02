La Promessa | anticipazioni 22 febbraio | Beatriz non perdona

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 20 febbraio 2024) La22: in questa “tranche” della telenovela spagnola vedremo Martina e…Per la prima si metterà veramente male! Dopo questo momento di tensione, ci rilasseremo un po’ con Simona e Candela… La22: Martina si scusa con, ma… Nuovo “faccia a faccia” tra le due giovani. La nipote di Alonso chiede perdono alla nuova arrivata per aver baciato il suo fidanzato in passato, ma non ottiene nulla, se non che la Oltra le ribadisca che le farà passare dei guai da cui non si riprenderà più. Intanto le due cuoche de “La” cominciano a studiare con il nuovo maestro. Funzionerà questa volta? Lafuture: ...