La pipì del cane? Chi non la sciacqua via rischia una multa da 104 euro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ravenna, 20 febbraio 2024 - Che in città sia necessario raccogliere la pupù delnon è certo una novità: i proprietari dei quattrozampe lo sanno e - almeno quelli civili - si portano sempre dietro i sacchettini-wc per smaltire la produzione di Fido. Ma nelle 'deiezioni canine' è compresa anche la, ed è francamente più difficile convincere chi porta fuori ilad annaffiare la deiezione liquida con acqua. Laperò, riguarda anche la, e la raccomandazione è di portarsi appresso una bottiglietta d’acqua per lavarla via. THAM KEE CHUAN La campagna e le multe Per sensibilizzare i proprietari di cani in tal senso, sta per partire - in tutti i Comuni dell’Unione della Bassa Romagna - la nuova campagna contro l'abbandono delle deiezioni canine: una lezione di educazione civica ...