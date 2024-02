La piadina romagnola conquista Dubai | tutti vogliono assaggiarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rimini, 20 febbraio 2024 – Laanche. La specialitàsbarca negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di Gulfood, il più grande salone specializzato in Medio Oriente per l'industria alimentare e le bevande ospitato dalWorld Trade Center fino al 23 febbraio. Riccioneha infatti scelto questa prestigiosa kermesse come piattaforma di lancio verso un nuovo mercato, snodo distributivo strategico verso Medio Oriente, Africa orientale e Asia meridionale. In linea con i mercati internazionali evoluti, anche gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato di grandissimo potenziale per il Made in Italy di qualità. I prodotti È proprio per questo motivo che il patron di Riccione, Roberto Bugli, insieme all’Export Manager ...