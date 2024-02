La parte sommersa dell’iceberg Di cosa parliamo quando parliamo di «dark web»

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Internet è come un oceano, con le sue spiagge sconfinate e splendenti, con la vastità della sua distesa d’acqua e l’oscurità dei suoi abissi. In queste acque profonde e buie risiede lapiù libera e incontrollata del web, altrimenti noto come «web», un mondo senza regole e per questo pieno di contenuti illegali e violenti, ma capace anche di offrire alcune possibilità a chi combatte contro regimi e oppressori