La paga è un rebus? C’è l’app che fa i calcoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Conosci davvero il tuo stipendio? È una domanda alla quale molti giovani lavoratori non saprebbero rispondere con esattezza. Se tutti, probabilmente, conoscono la propria retribuzione annua lorda, solo una piccola percentuale delle persone sa con esattezza a cosa si riferisce ogni singola voce della propria busta. Per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, ma anche per le persone con più esperienza, dunque non è sempre facile conoscere ogni singola voce. Alla luce dei cambiamenti e delle modifiche che la Legge di Bilancio ha portato con sé, Coverflex, startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, ha aggiornato il suo calcolatore di stipendio netto per aiutare i dipendenti a districarsi tra le novità fiscali del 2024. Lo strumento, che dal suo lancio nel novembre 2023 è già stato utilizzato da oltre 150mila persone, con ...