La nuova idea di un partito ‘no alla guerra’ | altro che concorrenza e competitività

(Di martedì 20 febbraio 2024) Leggo su il manifesto del 16 febbraio 2024 che “il mondo si riarma a passi forzati: il segretario della Nato Stoltenberg preme l’acceleratore, l’Europa è nel pieno della corsa in difesa dell’Ucraina, la Germania si avvia verso l’economia di guerra e apre il dibattito sull’atomica. La pace resta fuori dai discorsi”. Per fortuna, come contraccolpo a queste tristi notizie, leggo anche un messaggio del 14 febbraio u.s., di Maurizio Acerbo, che reca, con sincero compiacimento, una buona novella: “Raniero La Valle, Michele Santoro e Benedetta Sabene hanno annunciato di voler andare avanti con il progetto di una lista che metta al centro la questione epocale del noguerra”. Una notizia che ha molto interessato anche l’ex benemerito Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Aggiungo che in serata ho avuto la possibilità di sentire su La7 le bellissime parole che in proposito ...