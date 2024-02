La nave è ferma nel porto con 19mila mucche a bordo L’odore nauseabondo avvolge la città | “Gli animali vivono tra feci e ammoniaca”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un fetore “nauseante”lasudafricana didel Capo e proviene da unaormeggiata nelche trasporta 19.000. “È stato il fetore peggiore che abbia mai sentito in vita mia”, ha detto alla BBC Lerato Bashing, un ventinovenne locale.è stato ricondotto allaAl Kuwait ancorata adel Capo da domenica sera e che si sta dirigendo in Iraq dal Brasile. Secondo l’organizzazione contro la crudeltà sugliNSPCA, si èta adel Capo per procurarsi il cibo per il bestiame. I tecnici sono saliti aper valutare le condizioni dellae hanno dichiarato in un comunicato: “Questo odore è ...