La mossa di Elkann e Ferrero sull' eredità Agnelli | cosa c' è dietro il ricorso

(Di martedì 20 febbraio 2024) Va avanti la querelle, con il tribunale del Riesame che ospiterà il primo confronto tra accusa e difesa. In quella sede, riferisce il Corriere della Sera, sarà discusso il sequestro di una gran mole di documenti operato dalla Guardia di Finanza. Ilè stato depositato dagli avvocati di Johne Gianluca, entrambi indagati, e si attende ora la fissazione della data. Il quotidiano spiega quale sia la ragionetale percorso: “Unadifensiva chiaramente strategica, dettata non solo dalla volontà di rimettere a un collegio la valutazione sul decreto di perquisizione, ma anche per costringere i magistrati a scoprire (almeno in piccola parte) gli elementi investigativi che giustificavano il provvedimento”. ...