La mossa anti-Inter di Simeone | il tuttocampista Marcos Llorente in coppia con Griezmann

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non tutti i mali vengono per nuocere. Diego, maestro del problem solving, lo sa benissimo. L’infortunio di Alvaro Morata gli ha permesso di sperimentare e trovare nuove soluzioni utili in un momento delicato della stagione dell’Atletico Madrid. I colchoneros, avversari stasera dell’a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, hanno battuto 5-0 il Las Palmas nell’ultimo turno di Liga con una formazione tutta nuova, tra scelte obbligate e turn over. Migliore in campo è stato, vero uomo simbolo dell’Atletico trasformista e pragmatico di. L’ex Real Madrid, da tempo idolo dei tifosi dell’Atletico, non ha ruoli, nel senso che li fa tutti e bene. Il classe 1995 ha segnato una doppietta nei primi venti minuti giocando da seconda punta al fianco di ...