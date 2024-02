La memoria delle emozioni Cinema Visionario | 1 marzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa sociale La Meridiana di Monza e l’Associazione Alzheimer Udine, arriva alLa: l’intenso docufilm di Marco Falorni che raccoglie le voci e le storie dei residenti del Paese Ritrovato, il villaggio alle porte di Monza in cui vivono 64 persone malate di Alzheimer. L’appuntamento è fissato per venerdì 1°alle 15.00 (biglietti al prezzo speciale di 2,00 euro). Per info, rivolgersi alla cassa delo consultare il sito www..movie Ricordiamo che, dopo la proiezione, si aprirà uno spazio di dibattito con Luca Pozzi, educatore professionale del Paese Ritrovato, Iacopo Cancelli, neurologo dell’ASUFC, e Susanna Cardinali, presidente dell’Associazione Alzheimer Udine. La ...

