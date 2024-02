La mafia russa | mano armata di Putin | dietro l' omicidio del pilota russo disertore

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un'altra morte sospetta, un altro segnali diai suoi nemici ed al mondo. Secondo quanto riportato dalla principale agenzia di intelligence militare di Kiev, Maksim Kuzminov, ildi elicotteriche aveva disertato l'anno scorso in un'operazione segreta in Ucraina è stato trovato morto in Spagna. Kuzminov è stato rinvenuto senza vita martedì scorso sulla rampa del parcheggio sotto il condominio dove viveva dopo che si era trasferito con una nuova identità nella città di Villajoyosa (Alicante), sulla costa mediterranea, una zona molto popolare tra i turisti. Le fonti indicano che Kuzminov è stato assassinato da uomini armati che gli hanno scaricato addosso 12 colpi. Una vettura bruciata è stata ritrovata nei pressi della città di El Campello, sulla Costa Blanca. La polizia spagnola inizialmente aveva ipotizzato che il ...

