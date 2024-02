La lite degenera Colpisce il padre alla testa con una brocca | arrestato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Perugia, 20 febbraio 2024 - La, anche se si tratta di futili motivi. Ha aggredito ilcon unadi vetro colpendolo ripetutamente. E' successo a Perugia, dove un uomo di 39 anni è statoper tentato omicidio aggravato. Su di lui gravava già un'accusa per maltrattamenti in famiglia. A salvare l'anziano l'intervento provvidenziale della moglie: la donna ha separato i due e ha poi ha chiamato la Polizia. Gli agenti, giunti all’interno dell'abitazione segnalata, hanno sorpreso il 39enne con in pugno un oggetto contundente, poi risultato essere il frammento di unain vetro utilizzata per l’aggressione e ildi quest’ultimo ferito gravemente. Vista la gravità della situazione, ...

