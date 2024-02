La lascivia di Fedez | i quadri di Versace e l’epidemia dei milionari analfabeti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 febbraio 2024) «L’algoritmo è un coglione per definizione: non capisce le battute». Lo dice Marco Travaglio nel podcast condotto dal marito della Ferragni e da un tizio con l’anello al naso (è una descrizione estetica, non una rappresentazione figurata del suo livello culturale). E a me viene in mente che sono settimane che voglio scrivere che le battute non le capisce più nessuno, i toni non li capisce più nessuno, di ascoltare e quindi comprendere ciò che viene detto non è più capace nessuno, e che insomma il problema è il vertiginoso peggioramento degli esseri umani, mica gli algoritmi. Certo che gli algoritmi sono ottusi, l’altro giorno ho fotografato e ripubblicato un po’ di commenti d’insulti sotto un mio articolo, e Zuckerberg mi ha avvisato che sarei stata punita visto che ciò che stavo postando era simile ad altre cose da lui (da lui zuckoritmo) cancellate. Ma li avevo fotografati, stavano ...