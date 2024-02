La Juventus fa cassa | non solo i big | in prestito c'è un tesoro da oltre 100 milioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Juve dovrà allestire un mercato importante per migliorare, numericamente e qualitativamente, la rosa in vista del ritorno in Champions?...

Poco prima di Lazio-Roma, sfida valida per i quarti di finale, la Corte di Cassazione ha comunicato la decisione in riferimento ai cori razzisti ... (calcioweb.eu)

La Corte di Cassazione ha conferma to la validità di Daspo spiccato dalla questura di Torino per i cori razzisti contro Lukaku (golssip)

Moise Kean sta per togliersi la maglia della Juventus per infilarsi quella dell'Atletico Madrid . Entro la fine di questa settimana il classe... (calciomercato)

Top manager reputation: Armani in vetta. Messina e Descalzi a podio: ...Formula 1 54.16 42 Philippe Donnet Assicurazioni Generali 54.10 43 Dario Scannapieco Cassa Depositi ...Bnp Paribas 43.54 87 Sabrina De Filippis Mercitalia Logistics 43.52 88 Gianluca Ferrero Juventus ...

Juve: prima la Champions poi la rivoluzione. Ecco chi partirà in estate: 1 /49 Previous Alcaraz non sarà riscattato, incognite Rabiot e Chiesa La Juventus ha preso a ... Giuntoli e Manna potrebbero fare cassa con le cessioni di alcuni giovani: Fabio Miretti, Samuel Iling - ...

Incassi dal 2001: nessuno come il Real Madrid, Juve quarta. Classifica: Una graduatoria che vede in testa il Real Madrid con oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro entrati in cassa, supera il miliardo anche la Juventus, unica italiana in top 10, ma nelle migliori 20 ...