La giustizia britannica esamina un ultimo ricorso di Julian Assange

(Di martedì 20 febbraio 2024) A partire dal 20 febbraio laesaminerà undicontro la sua estradizione negli Stati Uniti, che vogliono processarlo per la pubblicazione di migliaia di documenti segreti. Leggi

Assange, Pignedoli (M5S): "Delegazione M5S sarà a Londra a seguire audizione ": 'Una delegazione del Movimento 5 Stelle sarà domani a Londra a seguire l'audizione dell'Alta Corte di Giustizia britannica sul ricorso presentato contro l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti dove rischia 175 anni di carcere. Noi crediamo nella giustizia e vogliamo vedere Julian Assange ...

Assange in aula. Ore decisive per estradarlo: Oggi potrebbe essere l'Assange Day. Tra oggi e domani l'Alta Corte di Giustizia britannica si riunirà a Londra per decidere sull'istanza di appello presentata dai legali del fondatore di Wikileaks contro la sua estradizione negli Stati Uniti, dove Julian Assange rischia ...

Julian Assange, ore decisive per l'estradizione negli USA. La moglie Stella: 'Vivere o morire': Tra oggi e al massimo domani l'Alta Corte di Giustizia britannica si riunirà per decidere sull'istanza dell'ultimo appello per scongiurare l'estradizione presentato dai legali del 52enne australiano. ...