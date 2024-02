La ginecologa | Parlare ai giovani in modo semplice anche di consenso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos Salute) - “Ihanno paure, dubbi, incertezze e spesso fanno fatica a chiedere” chiarimenti “agli insegnanti e ai genitori. Siamo quattro specialisti che voglionoai, mettendosi allo stesso loro piano. Non diamo giudizio, non diamo critiche. Facciamo capire aiche vogliamo spiegare tutto in, ironico e divertente, dando la giusta importanza a quello che è ile il suo significato. Vogliamo essere proprio lì per questo”. Lo ha detto Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e ostetricia, all'Adnkronos all'UCI Cinema Bicocca di Milano, a margine della prima tappa del tour ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema', il format educativo ideato dalla specialista, l'influencer ...