La genialata di Virginia Raggi per fermare la guerra in Ucraina | aspettiamo che muore Putin

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Al Palazzo di vetro non ci avevano pensato: per fortuna è arrivataa illuminare le diplomazie internazionali con la sua “illuminante” soluzione all’invasione dell’. Dopo la fallimentare esperienza da sindaco di Roma, l’esponente grillina torna alla ribalta e sceglie di parlare di politica estera. L’ex sindaca di Roma viene interpellata da La Stampa in occasione della sua presenza alla fiaccolata in Campidoglio per Navalny e il discorso si allarga inevitabilmente all’invasione dell’da parte della Russia. La“illumina” i lettori con la sua visione, non propriamente da gigante della diplomazia. Laalla Stampa:non è eterno, anche l’Unione sovietica è caduta da sola Per uscire dal conflitto in...