La foto non lascia dubbi sulla crisi | che succede tra Ferragni e Fedez

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'apparizione dei Ferragnez sui social sembra essere sempre più sospettosa e controversa. La strategia dei due coniugi è quella di apparire sempre di meno,ndo spazio a immagini e momenti dei soli figli Leone e Vittoria. Il weboso in queste settimane continua quindi a chiedersi cosa stia realmente accadendo tra loro, con l'ipotesi sempre viva di una profondadi coppia. Uno degli ultimi indizi che continuano a far dubitare della coppia riguarda Chiarae il cambio di immagine del suo profilo Instagram. Infatti, dopo anni in cui la suaprofilo era uno scatto di famiglia con il marito e i figli, ora accanto al suo nome compare unache la ritrae solo con i figli Leone e Vittoria. Non c'è più nessuna traccia di, dunque, ...