La Fiorentina piomba su Zalewski | contatti avviati La Roma fa il prezzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nome nuovo per quanto riguarda le corsie esterne dellae che fanno i colleghi di Repubblica in vista della prossima finestra di mercato...

Calciomercato: Juventus prenota Calafiori e piomba su Gudmundsson. Balotelli..: Gudmundsson - Fiorentina sfuma: resta al Genoa Il Milan ha ceduto Chaka Traoré al Palermo , il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro più bonus e una percentuale ...

Fiorentina piomba su Belotti e spinge per Gudmundsson. Stadio: caso risolto: FIRENZE - Le ultime ore per dare una scossa al suo fin qui statico mercato: la piomba su Andrea Belotti , spinge per Albert Gudmundsson e sonda Giovanni Reyna . Rinforzi per l'... La Fiorentina sta ...

Calciomercato, tutte le news di oggi 28 gennaio: Kean all'Atletico Madrid, Angelino alla Roma, Milan su Demiral: Venendo alle trattative "minori", Josip Brekalo ha lasciato la Fiorentina . L'esterno croato ha ... Il Torino piomba su Ostigard del Napoli , sul quale c'è forte anche l' Udinese che vorrebbe inserirlo ...