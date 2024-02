La fiaccolata per Navalny è una piccola grande cosa per la difesa della libertà

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’immagine bella e severa di Alexeiproiettata sul palazzo Senatorio guarda le migliaia di cittadini saliti nella serata quasi primaverile su al Campidoglio contro Putin l’assassino, «Putin che ha paura» grida al microfono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, unico politico a prendere la parola. Tanto i politici esternano da par loro nei mischioni di telecamere e microfoni, il teatrino stasera dà il meglio di sé perché sotto la statua di Marco Aurelio ci sono tutti ma proprio tutti. Carlo Calenda è arrivato primo con la buona idea di fare appello ai partiti per stringersi intorno alla causain Russia e quelli hanno risposto positivamente e dunque in pochi metri quadrati ecco Elly Schlein, Giovanni Donzelli, Massimiliano Romeo – contestato («Parlaci di Savoini») ma per un leghista è il minimo –, Stefano ...

