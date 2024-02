La favola pop di Benson Boone | dal no ad «American Idol» alla vetta della chart Spotify

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un mese esatto per raggiungere laclassifica dei brani più ascoltati nel mondo su, la canzone si intitola Beautiful Things e lui si chiama. Considerata l’era musicale che viviamo la sua è una storia che valica i confini dell’ordinario: 21 anni, ragazzo di indiscusso fascino, polistrumentista, svaria agilmente tra pianoforte, chitarra e batteria, idee chiare fin dai tempi del liceo, non un passato remoto, quando decide di concentrarsi sulla musica, pubblica le sue prime composizioni su TikTok, che è la nuova casa social del settore, e i suoi numeri cominciano ad impennarsi. Poi il ghiribizzo del talent, che ormai è diventata, anche negli Usa, una delle autentiche opzioni per farsi notare nella giungla discografica. Lo show è...

