La Farnesina convoca l'ambasciatore russo per Navalny: L'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov è stato convocato alla Farnesina per il caso Navalny. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. .

Ilaria Salis, Salvini: "Se colpevole incompatibile con insegnamento": ... "Ottima notizia" Ilaria Salis, Crippa (Lega): "Ogni Paese punisce come vuole" Lollobrigida: "Ilaria Salis in catene Non ho visto immagini, non commento" Caso Ilaria Salis, Farnesina convoca ...

Ilaria Salis, le bugie della destra: "Catene come in Italia". E Meloni sente Orbán: Al mattino, la Farnesina convoca l'incaricato d'Affari d'Ungheria e chiede di valutare anche misure alternative alla detenzione in carcere. Poi interviene Antonio Tajani . Condanna la linea di ...