La crisi dei lariani Lecco vicino al baratro Aglietti | Troppi errori»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Col Cosenza si è visto qualcosa di buon,o ma per salvarsi alservirà molto di più. La squadra lecchese, al sesto ko consecutivo e sempre più ultima della classe nel campionato cadetto, contro i calabresi non ha lesinato impegno, ha costruito alcune ottime occasioni da gol, senza sfruttarne alcuna (il gol del 3-1 è stata un’autorete) anche perclamorosi (vedi la palla ciccata da Ionita sullo 0-1), mettendo in campo cuore e grinta. Ma se poi commetti i solitiin difesa, allora le possibilità di invertire la rotta e impostare la risalita si riducono al lumicino. In occasione del primo gol il reparto arretrato ha deciso di difendere a palla quasi scoperta praticamente a centrocampo, dando via libera alla fuga di Tutino, mentre sul terzo è stata persa banalmente palla in uscita. Due erroracci che una squadra che lotta ...