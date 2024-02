La copertina del Foglio Review raccontata da Jacopo Starace

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono temi come il sacrificio e la solidarietà che caratterizzano la cover delladi questo mese. Il teatro è ancora l’Ucraina, in una tavola a fumetti che raffigura una missione di soccorso realizzata dache qui ce ne racconta il dietro le quinte. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a realizzare la cover delladal titolo “Soccorso”? Ciò che ho pensato in prima istanza è come poter raffigurare il concetto di “Soccorso”, il quale si porta con sé vari aspetti, tra cui proprio l’imminenza, la concitazione, il concetto di aiuto e la cooperazione. Racchiudere in una sola immagine questi elementi mi ha naturalmente portato a pensare a un’immagine molto simbolica che ho trovato forzata, probabilmente perché non sono riuscito a raccontarla nella maniera che ognuno di questi ...