La Comunità ebraica di Bologna | “No a Barghouti in Comune e Ateneo”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Oggi previsti due incontri con l’attivista per la pace. “Sconcertati, lui boicotta Israele”. L’assessore Ara difende la scelta: “Dibattito per il cessate il fuoco”

Bologna, 19 febbraio 2024 – Nuove scintille fra la Comunità ebraica bolognese, Comune e Università per due iniziative per la pace e contro l’assedio ... (ilrestodelcarlino)

Genocidio, il tabù della parola: Negli USA, da sempre tra i maggiori alleati di Israele, mentre la destra e gli evangelici spingono per il sostegno a Netanyahu, all'interno dei democratici e della comunità ebraica la condanna è ...

Germania: si apre oggi l'assemblea generale della Conferenza episcopale tedesca. In agenda futuro della democrazia ed elezioni europee: Bätzing si è soffermato anche sul tema dell'antisemitismo crescente, affermando che esso "non ha posto nel nostro Paese, la comunità ebraica non si deve sentire in pericolo in Germania". Ciò non ...

CULTURA - Il progetto Zohar: perché l'ebraismo è parte dell'Italia: ... nei cimiteri, nei luoghi simbolici della cultura ebraica italiana, nei loro silenzi e nelle loro ... Nel ringraziare le comunità che gli hanno aperto la porta, aggiunge: "se non fosse stato per Dario ...