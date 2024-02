La card docenti ai precari Stato obbligato a pagare

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ha vinto la sua battaglia contro il Ministero dell’Istruzione per vedersi riconosciuto il beneficio della "", ossia i 500 euro all’anno da destinare alla formazione professionale. La sentenza del giudice del lavoro di Prato risale al maggio dell’anno scorso, peccato che in tutti questi mesi l’amministrazione scolastica non abbia ancora provveduto al pagamento sia dellae degli arretrati in favore dell’insegnante pratese, sia alla liquidazione delle spese legali. L’avvocato della donna, Isetta Barsanti Mauceri di Firenze, ha così fatto ricorso dal Tar Toscana e ieri è arrivata la sentenza che obbliga l’amministrazione scolastica ad adempiere a quanto stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro e quindi a liquidaree spese. Una vittoria per gli insegnantiiscritti alla ...

