La candidata giallorossa silura Schlein e Conte | non saranno al comizio in Sardegna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lapone il "veto". I leader del Pd e del M5S relegati a casa: non saliranno sul palco per la chiusura della campagna elettorale

In Sardegna si decide il destino dell'alleanza tra Pd e M5S: Il 24 febbraio si vota per eleggere l'erede di Solinas. In campo la candidata giallorossa Alessandra Todde, il fedelissimo della premier, Paolo Truzzu e l'ex presidente Renato ...

Prove d'intesa giallorossa: "Comizio Schlein - Conte per vincere in Sardegna": Quando il gioco si fa duro, Elly Schlein e Giuseppe Conte si sentono e provano ad accordarsi: per tirare insieme la volata all'ex sottosegretaria grillina Alessandra Todde , candidata comune alle ...

Perugia, una ristoratrice - psicologa per riconquistare il Comune: il centrosinistra punta su Ferdinandi. Ma il Pd si divide: Campo largo a sinistra La scelta della candidata che si definisce "una donna libera, di cultura di ... Rifondazione e Demos, ha al contempo consegnato una squadra alla traballante alleanza giallorossa ...