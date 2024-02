La campagna “Città 2030“ ha fatto tappa nel capoluogo | Qui va ridotto il traffico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) La“CleanCities“ di Legambiente, nell’ambito della Clean Cities Campaign (una coalizione europea di Ong e organizzazioni della società civile organizzata da Legambiente), per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni, ieri hain. Il tema era “Lodila sfida del cambiamento: Legambiente presenta gli obiettivi di Lodi per fine decennio“. L’incontro si è tenuto al Calucantus caffè, in piazza Zaninelli. All’avvio della estensione della “30“ per la sicurezza sulla strada e del percorso di elaborazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (Pums) e in considerazione delle politiche riduzione delle emissioni, pensate per ildal piano Green Deal per led’Europa, Andrea Poggio, di Legambiente ...